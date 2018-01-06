Защитник "Рубина" привлёк внимание трёх европейских клубов

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Защитник "Рубина" привлёк внимание трёх европейских клубов

Австрийский защитник "Рубина" Моритц Бауэр пользуется спросом среди ведущих европейских клубов, сообщает A Bola.

По сведениям издания, в январе правого фулбека готовы купить "Бенфика", "Интер" и "Валенсия".

В этом сезоне 25-летний Бауэр сыграл за "Рубин" 18 матчей, результативными действиями не отличался.

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