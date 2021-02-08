Защитник "Рубина" продолжит карьеру в Латвии

"Валмиера" объявила о переходе центрального защитника "Рубина" Виктора Александрова.

18-летний футболист является воспитанником казанского клуба, за основную команду он пока не дебютировал.

По данным Transfermarkt, речь идёт об аренде Александрова до конца 2021 года с опцией выкупа.

Рыночная стоимость игрока оценивается в 150 тысяч евро.

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