Защитник "Рубина" продолжит карьеру в Латвии
"Валмиера" объявила о переходе центрального защитника "Рубина" Виктора Александрова.
18-летний футболист является воспитанником казанского клуба, за основную команду он пока не дебютировал.
По данным Transfermarkt, речь идёт об аренде Александрова до конца 2021 года с опцией выкупа.
Рыночная стоимость игрока оценивается в 150 тысяч евро.
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