Защитник "Рубина" Уремович перешёл в английский клуб
"Шеффилд Юнайтед" на своём официальном сайте объявил о переходе центрального защитника "Рубина" Филипа Уремовича.
25-летний футболист проведет в английском клубе остаток текущего сезона. Ранее он приостановил контракт с казанцами до 30 июня.
По словам агента хорвата Ивана Бошняка, его клиент планирует вернуться в "Рубин" летом.
Напомним, что Уремович выступает за "Рубин" с 2018 года, в этом сезоне он сыграл 21 матч. Рыночная стоимость игрока - 7 миллионов евро.
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