Защитник "Рубина" Зуев рассказал, почему решил остаться в казанском клубе

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Защитник "Рубина" Зуев рассказал, почему решил остаться в казанском клубе

Новичок "Рубина" Александр Зуев рассказал, почему решил остаться в казанском клубе. Прошлый сезон футболист провел в аренде в стане казанцев.

"Мне очень комфортно в "Рубине", и клуб предложил мне остаться. Всё очень быстро решилось. Мне ничего не надо было менять, даже возвращаться в Ростов. Я сразу после сезона остался в команде.

Конечно, это (Слуцкий) очень значимый фактор. Слуцкий отличается от всех, с кем я работал до этого. Высочайшего уровня тренер. Он отмечает не только спортивные особенности игрока, но и внутренние черты характера - это вещи, которые никто не видит. У него к каждому игроку свой подход. Леонид Викторович чувствует с кем надо быть жестче, а с кем наоборот. Мне кажется, это европейский подход, если так можно сказать", - цитирует Зуева "Бизнес Online".

В прошлом сезоне 24-летний игрок провел 25 матчей за казанцев, отметившись 1 голом и 2 ассистами.

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