Защитник Сан-Марино признался, что до матча с Россией не знал о существовании Дзюбы

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Защитник Сан-Марино признался, что до матча с Россией не знал о существовании Дзюбы

Защитник сборной Сан-Марино Фабио Витайоли после разгромного матча с Россией (0:9) заявил, что до этой встрече не знал, кто такой Артем Дзюба. Об этом сообщают "Известия".

Напомним, в этом матче Дзюба забил четыре гола в ворота соперника.

"Матч для нас был невероятно сложным. У России очень сильная команда, нам не хватало ресурсов противостоять им. Кого могу выделить? Несомненно, Дзюбу. Правда, о его существовании до матча я и не знал", - сказал футболист.  

В следующем туре отборочного турнира Евро-2020 сборная Сан-Марино сыграет с Казахстаном, а Россия сегодня, 11 июня, встретится с Кипром.

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