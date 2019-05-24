Защитник "Сассуоло" близок к переходу в "Ювентус"

Теги ювентуссассуолотрансферымерих демирал

Защитник "Сассуоло" близок к переходу в "Ювентус"
"Ювентус" проявляет интерес к турецкому защитнику "Сассуоло" Мериху Демиралу, сообщает журналиста Николо Скира в своем Twitter.

По сведениям издания, в данный момент клубы ведут активные переговоры, которые близки к завершению. "Ювентус" заплатит за турка 15 миллионов евро и подпишет с ним пятилетний контракт.

В нынешнем сезоне 21-летний Демирал провел за "Сассуоло" 33 матча во всех турнирах, в которых забил три гола. Ранее играл за "Аланьяспор" и "Спортинг".

Не пропустите: "Манчестер Сити" близок к трансферу защитника "Ювентуса". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Мбаппе недоволен зарплатой Неймара. Один из форвардов может покинуть ПСЖ

Мбаппе недоволен зарплатой Неймара. Один из форвардов может покинуть ПСЖ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 37 90
2 Наполи Наполи 37 79
3 Аталанта Аталанта 37 66
4 Интер Милан Интер Милан 37 66
5 Милан Милан 37 65
6 Рома Рома 37 63
7 Торино Торино 37 60
8 Лацио Лацио 37 59
9 Сампдория Сампдория 37 50
10 Сассуоло Сассуоло 37 43
11 СПАЛ СПАЛ 37 42
12 Болонья Болонья 37 41
13 Кальяри Кальяри 37 41
14 Парма Парма 37 41
15 Фиорентина Фиорентина 37 40
16 Удинезе Удинезе 37 40
17 Эмполи Эмполи 37 38
18 Дженоа Дженоа 37 37
19 Фрозиноне Фрозиноне 37 24
20 Кьево Кьево 37 16
Полная таблица

топ-5 тегов