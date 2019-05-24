Защитник "Сассуоло" близок к переходу в "Ювентус"
"Ювентус" проявляет интерес к турецкому защитнику "Сассуоло" Мериху Демиралу, сообщает журналиста Николо Скира в своем Twitter.
По сведениям издания, в данный момент клубы ведут активные переговоры, которые близки к завершению. "Ювентус" заплатит за турка 15 миллионов евро и подпишет с ним пятилетний контракт.
В нынешнем сезоне 21-летний Демирал провел за "Сассуоло" 33 матча во всех турнирах, в которых забил три гола. Ранее играл за "Аланьяспор" и "Спортинг".
Не пропустите: "Манчестер Сити" близок к трансферу защитника "Ювентуса". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Марио Фернандес хочет перейти в "Атлетико"
-
В РПЛ может увеличиться количество клубов
-
Стала известна заявка сборной Португалии на финальный турнир Лиги Наций, Роналду - в составе
-
Будущее Сарри в "Челси" зависит от мнения игроков
-
Путин наградил Инфантино орденом Дружбы, швейцарец поблагодарил президента на русском языке
Лента новостей
-
Магнуссон: "Миссия ЦСКА на оставшуюся часть сезона - быть выше "Спартака"
-
Алвес: "Я на 95 процентов был в "Реале"
-
Защитник "Сассуоло" близок к переходу в "Ювентус"
-
Черышев на костылях отправился на финал Кубка Испании против "Барселоны"
-
Главный тренер ЦСКА во второй раз стал отцом
-
"Штутгарт" не сумел обыграть "Унион" в стыковом матче за место в Бундеслиге
-
Лукаку хочет покинуть "Манчестер Юнайтед" из-за Сульшера
-
"Барселона" интересуется хавбеком "Жироны" в качестве дублера Суаресу
-
"Зенит" нацелился на вратаря сборной Беларуси
-
Президент "Барселоны" подвел итоги сезона
-
Алвес: "Спорим на Эйфелеву башню, что Неймар не уйдет из ПСЖ"
-
1
Мбаппе недоволен зарплатой Неймара. Один из форвардов может покинуть ПСЖ
-
"Манчестер Юнайтед" поборется за Рабьо
-
Неймар уехал из расположения ПСЖ без разрешения главного тренера
-
1
Два основных игрока "Баварии" пропустят финал Кубка Германии
-
В "Арсенале" назвали причину расставания с Рэмзи
-
Нету написал трогательное прощальное письмо "Зениту"
-
"Реал" намерен вновь отдать в аренду Эдегора
-
Клуб АПЛ вступил в борьбу за Фернандеса
-
Роналду посетил этап "Формулы-1"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|37
|90
|2
|Наполи
|37
|79
|3
|Аталанта
|37
|66
|4
|Интер Милан
|37
|66
|5
|Милан
|37
|65
|6
|Рома
|37
|63
|7
|Торино
|37
|60
|8
|Лацио
|37
|59
|9
|Сампдория
|37
|50
|10
|Сассуоло
|37
|43
|11
|СПАЛ
|37
|42
|12
|Болонья
|37
|41
|13
|Кальяри
|37
|41
|14
|Парма
|37
|41
|15
|Фиорентина
|37
|40
|16
|Удинезе
|37
|40
|17
|Эмполи
|37
|38
|18
|Дженоа
|37
|37
|19
|Фрозиноне
|37
|24
|20
|Кьево
|37
|16