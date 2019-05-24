Защитник "Сассуоло" близок к переходу в "Ювентус"



"Ювентус" проявляет интерес к турецкому защитнику "Сассуоло" Мериху Демиралу, сообщает журналиста Николо Скира в своем Twitter.

По сведениям издания, в данный момент клубы ведут активные переговоры, которые близки к завершению. "Ювентус" заплатит за турка 15 миллионов евро и подпишет с ним пятилетний контракт.

В нынешнем сезоне 21-летний Демирал провел за "Сассуоло" 33 матча во всех турнирах, в которых забил три гола. Ранее играл за "Аланьяспор" и "Спортинг".

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