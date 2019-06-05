Защитник "Сассуоло" Мерих Демирал летом станет игроком "Ювентуса"

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Защитник "Сассуоло" Мерих Демирал летом станет игроком "Ювентуса"

"Ювентус" этим летом купит защитника "Сассуоло" Мериха Демирала. Об этом  сообщает итальянский журналист Джанлука Ди Марцио.

По данным источника, клубы уже договорились о переходе 21-летнего игрока за 15 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что футболиста также хочет приобрести "Атлетико", который предлагал больше денег за его переход. Однако "Ювентус" намного раньше сделал предложение.

В минувшем сезоне Демирал участвовал в 14 матчах, забив 2 гола.

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