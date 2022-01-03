Защитник "Саутгемптона" Маккуин закончил карьеру в 26 лет

Фото инстаграм Сэма Маккуина

Левый защитник "Саутгемптона" Сэм Маккуин принял решение повесить бутсы на гвоздь.

Футболист объявил о завершении карьеры в 26-летнем возрасте из-за серьёзной травмы колена.

"Это невероятно сложное решение, поскольку я очень хочу снова играть в футбол, но мне нужно делать то, что правильно для меня и моей семьи", - сказал английский фулбек.

В последний раз Маккуин выходил на поле в октябре 2018 года.

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