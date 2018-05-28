Защитник сборной Англии пропустит ЧМ-2018

Защитник "Бернли" и сборной Англии Джеймс Тарковски пропустит Чемпионат Мира 2018 года, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, 25-летнему центрбеку в ближайшее время предстоит перенести операцию по удалению грыжи.

Ранее сборная Англии уже потеряла двух игроков - Джо Гомеса и Алекса Окслейд-Чемберлена.

Не пропустите: Саутгейт назвал капитана сборной Англии на ЧМ-2018. | http://soccernews.ru