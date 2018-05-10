Защитник сборной Англии рискует пропустить ЧМ-2018

Защитник "Тоттенхэма" Киран Триппьер травмировался во вчерашнем матче с "Ньюкаслом", сообщает Sky Sports.

Согласно предварительным данным, игрок сборной Англии подвернул колено. Если повреждение окажется серьёзным, то 27-летний футболист может пропустить ЧМ-2018.

В этом сезоне Триппьер сыграл за "Тоттенхэм" 35 матчей и сделал 11 голевых передач. | http://soccernews.ru