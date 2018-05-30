Защитник сборной Англии высказался касательно возможных проявлений расизма в России

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Защитник сборной Англии высказался касательно возможных проявлений расизма в РоссииЗащитник сборной Англии Эшли Янг высказался касательно возможных проявлений расизма в России в преддверии ЧМ-2018.

"Когда ты на поле, не уверен, как нужно реагировать на проявления расизма на трибунах. Мы это обсудим внутри команды, и ранее мы уже говорили на эту тему – как нужно поступать и как не нужно.

Надеюсь, что ФИФА, если что-то все же случится, сможет с этим справиться", сказал Янг.

Читайте: Это'О рассказал о расизме в России | http://soccernews.ru

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