Защитник сборной Англии высказался касательно возможных проявлений расизма в России

Защитник сборной Англии Эшли Янг высказался касательно возможных проявлений расизма в России в преддверии ЧМ-2018.

"Когда ты на поле, не уверен, как нужно реагировать на проявления расизма на трибунах. Мы это обсудим внутри команды, и ранее мы уже говорили на эту тему – как нужно поступать и как не нужно.

Надеюсь, что ФИФА, если что-то все же случится, сможет с этим справиться", сказал Янг.

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