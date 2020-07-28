Защитник сборной Австралии готов перейти в "Спартак"

Австралийский защитник "Црвены Звезды" Милош Дегенек заявил, что он заинтересован в возможном переходе в московский "Спартак".

"Спартак" - потрясающий клуб с невероятными болельщиками. Мне приятно быть связанным с ним. Я был в России во время чемпионата мира, это прекрасная страна. Мне у вас очень понравилось.

Переход "Спартак" - это было бы здорово! "Спартак" – большой клуб, российская лига очень сильная, вообще, болельщики, страна, стадионы – это все прекрасно", - приводит слова Дегенека "Евро-Футбол".

В нынешнем сезоне 26-летний Дегенек провел за "Црвену Звезду" 37 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал одну результативную передачу. Ранее он играл за "Штутгарт", "Мюнхен 1860", "Йокогаму Маринос" и "Аль-Хиляль". За сборную Австралии сыграл 28 матчей и забил 1 гол.

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