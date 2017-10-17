Защитник сборной Беларуси Володько может перейти в "Дженоа"



"Дженоа" проявляет интерес к защитнику БАТЭ и сборной Беларуси Максиму Володько, сообщает "Прессбол".

По сведениям источника, итальянский клуб намерен приобрести футболиста в зимнее трансферное окно.

24-летний Володько выступает за БАТЭ с 2009 года, провел за клуб 93 матча и забил 6 голов. За сборную Беларуси сыграл 16 встреч и забил 1 мяч. Ориентировочная стоимость игрока составляет 1,3 миллиона евро.

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