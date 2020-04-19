Защитник сборной Беларуси высказался по поводу нежелания властей приостанавливать Высшую лигу

Теги арсенал тулабеларусь

Защитник сборной Беларуси высказался по поводу нежелания властей приостанавливать Высшую лигу

Защитник "Арсенала" и сборной Беларуси Максим Володько рассказал, что думает по поводу того, что в Беларуси не приостанавливают Высшую лигу.

"Считаю не очень хорошей идеей проведение чемпионата во время пандемии коронавируса. Популяризация нашего чемпионата, заработок денег - это, безусловно, очень хорошо, но это не стоит здоровья или жизни ни единого человека", - цитирует By.tribuna.com Володько.

Отметим, что все футбольные чемпионаты, кроме Беларуского, приостановлены из-за пандемии коронавируса. В стране более 4 тысяч заболевших Covid-19.

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