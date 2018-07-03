Защитник сборной Бельгии опасается противостояния с Неймаром



Защитник сборной Бельгии Тома Менье поделился ожиданиями от матча 1/4 финала Чемпионата Мира-2018, в котором ему предстоит противостоять своему партнеру по ПСЖ Неймару.

"У меня нет идеи, как остановить Неймара. Он совершенный непредсказуемый. Наверное, Неймар это лучший футболист, против которого я играл. Но я сделаю все, чтобы помешать ему показать свою лучшую игру. Впрочем, у бразильцев есть и другие потрясающие игроки - Коутиньо, Фирмино, Жезус, Марсело… Вся команда!", - цитирует Менье Globo Esporte.

Матч Бразилия - Бельгия состоится 6 июля в 21.00 по московскому времени.

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