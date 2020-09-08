Защитник сборной Бельгии заразился коронавирусом
В сборной Бельгии выявлен футболист с коронавирусной инфекцией, сообщает официальный твиттер "красных дьяволов".
Положительный тест на COVID-19 сдал защитник Брэндон Мехеле из "Брюгге".
27-летнего игрока исключили из состава национальной команды после обнаружения болезни.
Напомним, что сегодня бельгийцы примут сборную Исландии в рамках 2-го тура группового этапа Лиги Наций.
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