Защитник сборной Бельгии заразился коронавирусом

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Защитник сборной Бельгии заразился коронавирусом

В сборной Бельгии выявлен футболист с коронавирусной инфекцией, сообщает официальный твиттер "красных дьяволов".

Положительный тест на COVID-19 сдал защитник Брэндон Мехеле из "Брюгге".

27-летнего игрока исключили из состава национальной команды после обнаружения болезни.

Напомним, что сегодня бельгийцы примут сборную Исландии в рамках 2-го тура группового этапа Лиги Наций.

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