Защитник сборной Бразилии выбыл до конца ЧМ-2018

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Защитник сборной Бразилии выбыл до конца ЧМ-2018Защитник сборной Бразилии Данило выбыл до конца ЧМ-2018 из-за повреждения голеностопа. Об этом сообщает пресс-служба национальной команды.

Повреждение игрок "Реала" получил на тренировке команды. Несмотря на травму, Данило останется с командой до окончания ее выступления на турнире.

Сборная Бразилии в четвертьфинале Чемпионата Мира сыграет с командой Бельгии. Игра пройдет сегодня, 6 июля.  | soccernews.ru

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