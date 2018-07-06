Защитник сборной Бразилии выбыл до конца ЧМ-2018

Защитник сборной Бразилии Данило выбыл до конца ЧМ-2018 из-за повреждения голеностопа. Об этом сообщает пресс-служба национальной команды.

Повреждение игрок "Реала" получил на тренировке команды. Несмотря на травму, Данило останется с командой до окончания ее выступления на турнире.

Сборная Бразилии в четвертьфинале Чемпионата Мира сыграет с командой Бельгии. Игра пройдет сегодня, 6 июля. | soccernews.ru