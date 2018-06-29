Защитник сборной Дании: "Можем обыграть Хорватию"

Защитник сборной Дании Матиас Йоргенсен высказался о шансах своей команды в матче 1/8 финала ЧМ против Хорватии.

"Мы можем побороться за выход в четвертьфинал. Хорваты показали очень качественный футбол на групповом этапе. У них очень сильный состав, много игроков мирового уровня, особенно Модрич. Их разгром Аргентины произвел фантастическое впечатление.

Но мы верим, что способны обыграть хорватов. Считаю, что мы еще прибавим к следующему матчу по сравнению с тем, что уже показали в группе", - сказал он.

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