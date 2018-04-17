Защитник сборной Франции рискует пропустить ЧМ-2018

Защитник "Монако" и сборной Франции Джибриль Сидибе получил серьёзную травму правого колена, сообщает официальный твиттер клуба.

Отмечается, что 25-летний футболист из-за этого повреждения рискует пропустить Чемпионат Мира 2018 года. Точные сроки восстановления фулбека станут известны после прохождения углублённого медобследования.

В этом сезоне Сидибе сыграл за "Монако" 33 матча, забил 3 гола и сделал 7 ассистов.

Не пропустите: Батшуайи рискует пропустить ЧМ-2018. | http://soccernews.ru