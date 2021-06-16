Защитник сборной Германии укусил Погба во время матча Евро-2020 (фото)

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Защитник сборной Германии укусил Погба во время матча Евро-2020 (фото)

Фото: кадр из трансляции матча Франция - Германия

Защитник сборной Германии Антонио Рюдигер укусил полузащитника сборной Франции Поля Погба во время матча 1-го тура чемпионата Европы. Победу одержали французы со счетом 1:0.

Эпизод произошел в концовке первого тайма. После укуса Рюдигер сзади приобнял Погба. Француз пытался привлечь внимание арбитра, но тот не стал наказывать немца.

Победу французам принес защитник сборной Германии Матс Хуммельс, который на 20-й минуте забил гол в свои ворота.

Не пропустите: Погба прокомментировал информацию о конфликте в сборной Франции. | http://soccernews.ru
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Первоклашка с крутым нравом

ай,он молодца! ... Клубное противостояние даёт о себе знать ... Хотя,МЮ не ровня Челси и никогда не был ... Хе-хе ...

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