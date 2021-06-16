Защитник сборной Германии укусил Погба во время матча Евро-2020 (фото)

Фото: кадр из трансляции матча Франция - Германия

Защитник сборной Германии Антонио Рюдигер укусил полузащитника сборной Франции Поля Погба во время матча 1-го тура чемпионата Европы. Победу одержали французы со счетом 1:0.

Эпизод произошел в концовке первого тайма. После укуса Рюдигер сзади приобнял Погба. Француз пытался привлечь внимание арбитра, но тот не стал наказывать немца.

Победу французам принес защитник сборной Германии Матс Хуммельс, который на 20-й минуте забил гол в свои ворота.

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