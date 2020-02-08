Защитник сборной Греции отказал двум клубам РПЛ
Защитник "Гамбурга" Кириякос Пападопулос отклонил четыре предложения о продолжении карьеры, сообщает Hamburger Morgenpost.
По информации источника, 27-летний футболист по финансовым соображениям отказал "Рубину", "Крыльям Советов", "Трабзонспору" и "Шанхай Шенхуа".
Пападопулос выступает за "Гамбург" с 2017 года. В текущем сезоне он потерял место в составе и пока сыграл только 2 матча.
Рыночная стоимость грека оценивается в 1,5 миллиона евро.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Арминия Билефельд
|20
|38
|2
|Гамбург
|20
|37
|3
|Штутгарт
|20
|35
|4
|Хайденхайм
|21
|34
|5
|Гройтер Фюрт
|20
|31
|6
|Эрцгебирге Ауе
|20
|30
|7
|Ян Регенсбург
|20
|29
|8
|Оснабрюк
|20
|27
|9
|Хольштайн Киль
|20
|27
|10
|Зандхаузен
|21
|27
|11
|Дармштадт 98
|21
|26
|12
|Санкт-Паули
|20
|22
|13
|ФК Нюрнберг
|20
|22
|14
|Ганновер 96
|20
|22
|15
|Вехен Висбаден
|20
|21
|16
|Бохум
|20
|20
|17
|Карлсруэ СК
|20
|20
|18
|Динамо Дрезден
|21
|17