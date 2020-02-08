Защитник сборной Греции отказал двум клубам РПЛ

Защитник "Гамбурга" Кириякос Пападопулос отклонил четыре предложения о продолжении карьеры, сообщает Hamburger Morgenpost.

По информации источника, 27-летний футболист по финансовым соображениям отказал "Рубину", "Крыльям Советов", "Трабзонспору" и "Шанхай Шенхуа".

Пападопулос выступает за "Гамбург" с 2017 года. В текущем сезоне он потерял место в составе и пока сыграл только 2 матча.

Рыночная стоимость грека оценивается в 1,5 миллиона евро.

Не пропустите: Бельханда отказал двум российским клубам. | http://soccernews.ru