Защитник сборной Хорватии не пожал руку Путину во время церемонии награждения ЧМ-2018

Защитник сборной Хорватии Йосип Пиварич не пожал руку президенту России Владимиру Путину во время церемонии награждения ЧМ-2018.

Футболист, представляющий на клубном уровне киевское "Динамо", просто прошёл мимо российского лидера.

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