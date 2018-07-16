Защитник сборной Хорватии не пожал руку Путину во время церемонии награждения ЧМ-2018

Теги йосип пиваричхорватиядинамо киев

Защитник сборной Хорватии не пожал руку Путину во время церемонии награждения ЧМ-2018

Защитник сборной Хорватии Йосип Пиварич не пожал руку президенту России Владимиру Путину во время церемонии награждения ЧМ-2018.

Футболист, представляющий на клубном уровне киевское "Динамо", просто прошёл мимо российского лидера.

Не пропустите: Макгрегор посетил финал ЧМ-2018 и встретился с Путиным. | http://soccernews.ru

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