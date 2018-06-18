Защитник сборной Ирана пропустит остаток ЧМ-2018

Защитник сборной Ирана Рузбех Чешми получил мышечную травму на тренировке, сообщает официальный твиттер национальной команды.

Сроки восстановления 24-летнего футболиста составят не менее четырёх недель. Таким образом, Чемпионат Мира для него досрочно завершён.

Напомним, что иранцам предстоит провести ещё как минимум два матча - со сборными Испании и Португалии.

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