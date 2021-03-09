Защитник сборной Исландии может перейти в клуб РПЛ

Три клуба Российской Премьер-Лиги рассматривают вариант с подписанием защитника "Брондбю" и сборной Исландии Йортура Херманнссона, сообщает Sport24. Речь идет о московском "Динамо", "Краснодаре" и "Ростове".

Футболист начал свою карьеру в исландском "Филкире", откуда в 2012 году перешел в голландский ПСВ. Однако закрепиться в основном составе нового клуба не удалось и Херманнссон выступал только за резерв. В 2016 году перешел на правах аренды за шведский "Гетеборг", а затем подписал контракт с "Брондбю". В составе датского клуба он провел 146 матчей и выиграл Кубок Дании.

Действующее соглашение 26-летнего футболиста истекает летом 2021 года.

За сборную Исландии Херманнссон провел 17 матчей.

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