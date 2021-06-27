Защитник сборной Италии сравнил Роналду и Лукаку

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Защитник сборной Италии сравнил Роналду и Лукаку

Фото: инстаграм Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Защитник римского "Лацио" и сборной Италии Франческо Ачерби поделился мнением о нападающем "Ювентуса" и сборной Италии Криштиану Роналду и форварде "Интера" и сборной Бельгии Ромелу Лукаку.

"Лукаку сложнее остановить, чем Роналду. Ромелу более сильный и габаритнее. Роналду — классический нападающий, поэтому против него легче действовать, чем против Ромелу", — цитирует Ачерби Goal.com.

В минувшем сезоне 36-летний Роналду провел 44 матча во всех турнирах, забил 36 голов и отдал четыре результативные передачи. На счету 28-летнего Лукаку 30 забитых мячей и 10 голевых передач в 44 поединках.

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