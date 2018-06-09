Защитник сборной Колумбии пропустит ЧМ-2018

Защитник "Бока Хуниорс" и сборной Колумбии Франк Фабра пропустит Чемпионат Мира 2018 года.

У 27-летнего футболиста диагностирован разрыв передней крестообразной связки левого колена. Таким образом, он выбыл из строя минимум на полгода.

Пока неизвестно, кто заменит Фабра в заявке "Лос Кафетерос".

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