Защитник сборной Нидерландов пропустит Евро-2020 из-за травмы

Защитник леверкузенского "Байера" и сборной Нидерландов Тимоти Фосу-Менса выбыл из строя из-за травмы, сообщает L’Equipe.

По сведениям издания, футболист получил полный разрыв передней крестообразной связки правого колена. Сроки восстановления игрока составят от шести до девяти месяцев. Таким образом, Фосу-Менса пропустит чемпионат Европы-2020, который пройдет летом 2021 года.

В нынешнем сезоне 23-летний Фосу-Менса провел за "Байер" семь матчей и не отметился результативными действиями. За сборную Нидерландов сыграл три матча.

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