Защитник сборной Португалии пропустит ЧМ-2018

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Защитник сборной Португалии пропустит ЧМ-2018

Защитник "Марселя" и сборной Португалии Роланду пропустит Чемпионат Мира 2018 года.

Как сообщает A Bola, у 32-летнего центрбека выявлен полный разрыв ахиллова сухожилия.

Точные сроки восстановления Роланду пока неизвестны, однако, вероятнее всего, он вернётся в строй не ранее следующего года. 

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