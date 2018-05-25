Защитник сборной Португалии пропустит ЧМ-2018
Защитник "Марселя" и сборной Португалии Роланду пропустит Чемпионат Мира 2018 года.
Как сообщает A Bola, у 32-летнего центрбека выявлен полный разрыв ахиллова сухожилия.
Точные сроки восстановления Роланду пока неизвестны, однако, вероятнее всего, он вернётся в строй не ранее следующего года.
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