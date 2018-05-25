Защитник сборной Португалии пропустит ЧМ-2018

Защитник "Марселя" и сборной Португалии Роланду пропустит Чемпионат Мира 2018 года.

Как сообщает A Bola, у 32-летнего центрбека выявлен полный разрыв ахиллова сухожилия.

Точные сроки восстановления Роланду пока неизвестны, однако, вероятнее всего, он вернётся в строй не ранее следующего года.

Не пропустите: Фигу: "Надеюсь, Португалия выиграет Чемпионат Мира". | http://soccernews.ru