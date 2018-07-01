Защитник сборной Португалии в восторге от Кавани и Суареса

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Защитник сборной Португалии в восторге от Кавани и Суареса

Защитник сборной Португалии Жозе Фонте остался впечатлён игрой нападающих национальной команды Уругвая Луиса Суареса и Эдинсона Кавани в матче 1/8 финала ЧМ-2018.

"Кавани и Суарес - лучшие форварды в мире. Они создадут моменты, играя против любой обороны" - сказал Фонте.

Напомним, что Кавани оформил дубль в матче с Португалией, а Суарес отдал одну из голевых передач в этом поединке.

Не пропустите: Луис Суарес прокомментировал выход сборной Уругвая в четвертьфинал ЧМ-2018. | http://soccernews.ru

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