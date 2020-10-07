Защитник сборной Португалии заразился коронавирусом

Португальский защитник "Лилля" Жозе Фонте заразился коронавирусом, сообщает пресс-служба португальской федерации футбола.

Фонте сдал тест на коронавирус в расположении сборной Португалии и его результат оказался положительным. В настоящее время футболист самоизолировался, а вместо него в сборную вызван защитник "Гранады" Домингуш Дуарте.

36-летний Фонте выступает за "Лилль" с 2018 года, провел за клуб 77 матчей во всех турнирах, забил пять голов и отдал две результативные передачи. За сборную Португалии сыграл 42 матча.

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