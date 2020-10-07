Защитник сборной Португалии заразился коронавирусом
Португальский защитник "Лилля" Жозе Фонте заразился коронавирусом, сообщает пресс-служба португальской федерации футбола.
Фонте сдал тест на коронавирус в расположении сборной Португалии и его результат оказался положительным. В настоящее время футболист самоизолировался, а вместо него в сборную вызван защитник "Гранады" Домингуш Дуарте.
36-летний Фонте выступает за "Лилль" с 2018 года, провел за клуб 77 матчей во всех турнирах, забил пять голов и отдал две результативные передачи. За сборную Португалии сыграл 42 матча.
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|Команда
|М
|О
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|Порту
|28
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|28
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|3
|Брага
|28
|50
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|Спортинг Лиссабон
|27
|49
|5
|ФК Фамаликао
|28
|45
|6
|Рио Аве
|28
|44
|7
|Витория Гимарайнш
|28
|40
|8
|Санта-Клара
|28
|38
|9
|Морейренсе ФК
|28
|35
|10
|Боавишта
|28
|35
|11
|Жил Висенте
|28
|33
|12
|Пасуш де Феррейра
|28
|31
|13
|Витория Сетубал
|28
|30
|14
|Белененсиш
|27
|30
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|КД Тондела
|28
|29
|16
|Маритиму
|28
|28
|17
|Портимоненсе
|28
|24
|18
|Дешпортиво Авеш
|28
|14