Защитник сборной Португалии заразился коронавирусом

Теги лилльпортугалияжозе фонтекоронавирус

Защитник сборной Португалии заразился коронавирусом

Португальский защитник "Лилля" Жозе Фонте заразился коронавирусом, сообщает пресс-служба португальской федерации футбола.

Фонте сдал тест на коронавирус в расположении сборной Португалии и его результат оказался положительным. В настоящее время футболист самоизолировался, а вместо него в сборную вызван защитник "Гранады" Домингуш Дуарте.

36-летний Фонте выступает за "Лилль" с 2018 года, провел за клуб 77 матчей во всех турнирах, забил    пять голов и отдал две результативные передачи. За сборную Португалии сыграл 42 матча.

Не пропустите: Голкипер "Реала" и сборной Украины Лунин заразился коронавирусом. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Главные новости дня: 6 октября

Главные новости дня: 6 октября

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Порту Порту 28 67
2 Бенфика Бенфика 28 64
3 Брага Брага 28 50
4 Спортинг Лиссабон Спортинг Лиссабон 27 49
5 ФК Фамаликао ФК Фамаликао 28 45
6 Рио Аве Рио Аве 28 44
7 Витория Гимарайнш Витория Гимарайнш 28 40
8 Санта-Клара Санта-Клара 28 38
9 Морейренсе ФК Морейренсе ФК 28 35
10 Боавишта Боавишта 28 35
11 Жил Висенте Жил Висенте 28 33
12 Пасуш де Феррейра Пасуш де Феррейра 28 31
13 Витория Сетубал Витория Сетубал 28 30
14 Белененсиш Белененсиш 27 30
15 КД Тондела КД Тондела 28 29
16 Маритиму Маритиму 28 28
17 Портимоненсе Портимоненсе 28 24
18 Дешпортиво Авеш Дешпортиво Авеш 28 14
Полная таблица

топ-5 тегов