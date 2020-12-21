Защитник сборной России хочет играть в АПЛ

Центральный защитник ЦСКА и сборной России Игорь Дивеев признался, что рассчитывает в будущем попробовать свои силы в английской Премьер-лиге.

"Я сейчас начал книжки читать, развиваться как-то надо. И английский надо учить. Есть у меня цель играть в АПЛ", - сказал 21-летний футболист.

В 2020 году Дивеев получил приз "Первая пятёрка", как лучший молодой игрок РПЛ.

За ЦСКА центрбек выступает с февраля 2019 года, сыграл 65 матчей, забил 3 гола и сделал 2 ассиста.

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