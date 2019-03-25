Защитник сборной России мечтает играть за "Реал" или "Барселону"
Защитник "Витесса" и сборной России Вячеслав Караваев поведал о своих футбольных мечтах.
"Мечтаю играть за такой клуб, как "Барселона" или "Реал". Думаю, об этом мечтают все футболисты. Мне остаётся лишь работать по максимуму и надеяться, что однажды я попаду в один из таких известных клубов. Я бы хотел чаще играть в Лиге Чемпионов. Пока у меня только один матч, а это вообще ничего. Но я всё равно испытал потрясающие эмоции - в 18 лет сыграть в Лиге Чемпионов! Когда слышишь гимн турнира, испытываешь непередаваемые ощущения. Мечты сбываются, надеюсь.
Футболист, с которого я беру пример? Филипп Лам. Мне нравилось, как он играет. Он тоже выступал на правом фланге обороны, мог сыграть слева, был капитаном "Баварии". Для меня он хороший человек и отличный футболист", - сказал 23-летний россиянин.
Караваев является воспитанником ЦСКА. В составе "Витесса" в текущем сезоне он сыграл 34 матча и сделал 3 ассиста.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|26
|60
|2
|Боруссия Дортмунд
|26
|60
|3
|РБ Лейпциг
|26
|49
|4
|Боруссия Менхенгладбах
|26
|47
|5
|Айнтрахт Франкфурт
|26
|46
|6
|Байер Леверкузен
|26
|42
|7
|Вольфсбург
|26
|42
|8
|Вердер Бремен
|26
|39
|9
|Хоффенхайм
|26
|38
|10
|Герта
|26
|35
|11
|Фрайбург
|26
|31
|12
|Фортуна Дюссельдорф
|26
|31
|13
|Майнц 05
|26
|30
|14
|Аугсбург
|26
|25
|15
|Шальке
|26
|23
|16
|Штутгарт
|26
|20
|17
|Ганновер 96
|26
|14
|18
|ФК Нюрнберг
|26
|13