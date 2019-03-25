Защитник сборной России мечтает играть за "Реал" или "Барселону"

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Защитник сборной России мечтает играть за "Реал" или "Барселону"

Защитник "Витесса" и сборной России Вячеслав Караваев поведал о своих футбольных мечтах.

"Мечтаю играть за такой клуб, как "Барселона" или "Реал". Думаю, об этом мечтают все футболисты. Мне остаётся лишь работать по максимуму и надеяться, что однажды я попаду в один из таких известных клубов. Я бы хотел чаще играть в Лиге Чемпионов. Пока у меня только один матч, а это вообще ничего. Но я всё равно испытал потрясающие эмоции - в 18 лет сыграть в Лиге Чемпионов! Когда слышишь гимн турнира, испытываешь непередаваемые ощущения. Мечты сбываются, надеюсь.

Футболист, с которого я беру пример? Филипп Лам. Мне нравилось, как он играет. Он тоже выступал на правом фланге обороны, мог сыграть слева, был капитаном "Баварии". Для меня он хороший человек и отличный футболист", - сказал 23-летний россиянин.

Караваев является воспитанником ЦСКА. В составе "Витесса" в текущем сезоне он сыграл 34 матча и сделал 3 ассиста.

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