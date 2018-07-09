Защитник сборной России может продолжить карьеру в "Интере"

Теги цска москваинтер миланмарио фернандес

Защитник сборной России может продолжить карьеру в "Интере"Защитник сборной России и ЦСКА Марио Фернандес близок к переходу в "Интер".

Как сообщает Calciomercato, итальянцы ведут поиски правого защитника после того, как не смогли выкупить Жоау Канселу у "Валенсии". 

В приоритете "Интера" Шиме Врсалько, но если трансфер не состоится, итальянцы купят Фернандеса.

Фернандес на ЧМ-2018 провел пять матчей за сборную России, в которых отметился голом.

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