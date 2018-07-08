Защитник сборной России отыграл с травмой более 100 минут в матче с Хорватией: опубликовано фото

Стало известно о травме защитника сборной России Ильи Кутепова, который отыграл с ней большую часть матча 1/4 финала Чемпионата Мира–2018 с Хорватией (2:2, 3:4 по пенальти).

"Нога Ильи Кутепова – лишнее подтверждение тому, что команда делала все, что могла, и даже больше! Травма была получена в первом тайме, а впереди было еще 100 минут..." - говорится в официальном твиттере сборной России.

Напомним, что сборная России впервые в своей истории дошла до четвертьфинала Чемпионата Мира.

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