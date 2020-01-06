Защитник сборной России переходит в турецкий "Антальяспор"



Главный тренер "Антальяспора" Тамер Туна сообщил, что клуб подпишет контракт с российским защитником Федором Кудряшовым.

"Мы согласовали контракт с Кудряшовым. Думаю, что мы все оформим сегодня. Также мы ходит подписать еще 4-5 игроков", - приводит слова Туны TRT Spor.

32-летний Кудряшов ранее выступал за "Сибиряк", "Спартак", "Химки", "Томь", "Краснодар", "Терек", "Ростов", "Рубин", "Истанбул Башакшехир" и "Сочи". В данный момент футболист является свободным агентом.

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