Защитник сборной России переходит в турецкий "Антальяспор"
Главный тренер "Антальяспора" Тамер Туна сообщил, что клуб подпишет контракт с российским защитником Федором Кудряшовым.
"Мы согласовали контракт с Кудряшовым. Думаю, что мы все оформим сегодня. Также мы ходит подписать еще 4-5 игроков", - приводит слова Туны TRT Spor.
32-летний Кудряшов ранее выступал за "Сибиряк", "Спартак", "Химки", "Томь", "Краснодар", "Терек", "Ростов", "Рубин", "Истанбул Башакшехир" и "Сочи". В данный момент футболист является свободным агентом.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Сивасспор
|17
|37
|2
|Истанбул ББ
|17
|33
|3
|Трабзонспор
|17
|32
|4
|Фенербахче
|17
|31
|5
|Бешикташ
|17
|30
|6
|Аланьяспор
|17
|29
|7
|Галатасарай
|17
|27
|8
|Малатия Беледийеспор
|17
|24
|9
|Газиантеп ББ
|17
|24
|10
|Гёзтепе АС Измир
|17
|23
|11
|Денизлиспор
|17
|22
|12
|Джайкур Ризеспор
|17
|20
|13
|Генчлербирлиги
|17
|18
|14
|Касимпаса
|17
|15
|15
|Коньяспор
|17
|15
|16
|Антальяспор
|17
|14
|17
|Анкарагюджю
|17
|12
|18
|Кайсериспор
|17
|10