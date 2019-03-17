Защитник сборной России получил перелом малоберцовой кости

Защитник "Рубина" и сборной России Владимир Гранат получил перелом малоберцовой кости, сообщает официальный сайт казанского клуба.

Тяжёлую травму 31-летний футболист получил в концовке матча 20-го тура РПЛ между "Рубином" и "Ростовом".

Сроки восстановления опытного центрбека пока неизвестны.

В текущем сезоне Гранат сыграл за "Рубин" 18 матчей во всех турнирах, результативными действиями не отличался.

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