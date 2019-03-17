Защитник сборной России получил перелом малоберцовой кости

1 Теги россиярубинростоввладимир гранаттравмы

Защитник сборной России получил перелом малоберцовой кости

Защитник "Рубина" и сборной России Владимир Гранат получил перелом малоберцовой кости, сообщает официальный сайт казанского клуба.

Тяжёлую травму 31-летний футболист получил в концовке матча 20-го тура РПЛ между "Рубином" и "Ростовом".

Сроки восстановления опытного центрбека пока неизвестны.

В текущем сезоне Гранат сыграл за "Рубин" 18 матчей во всех турнирах, результативными действиями не отличался.

Не пропустите: Жирков вызван в сборную России. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

artemrusakov

Народ теперь что бы подтянуть живот, накачать пресс, убрать бока и сделать тело красивым не нужно сидеть на диетах и заниматься в спортзале! Друг недавно опробовал новый пояс миостимулятор и так он поразил его результативностью что он начал вести блог. Сам лично затестил его и уже через неделю начал уходить живот, а через две проступили кубики, подкачал бицепс и спину, а жена убрала в талии пару см. и подкачала живот.Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, да и стоит копейки, вoт его блoг ---- http://most.tk/sportdoma

Ответить

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Витесс" Слуцкого потерпел поражение от "Хераклес" и другие результаты 26-го тура чемпионата Нидерландов

"Витесс" Слуцкого потерпел поражение от "Хераклес" и другие результаты 26-го тура чемпионата Нидерландов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 19 40
2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 20 36
3 Краснодар Краснодар 19 35
4 Спартак Москва Спартак Москва 19 32
5 Локомотив Москва Локомотив Москва 19 32
6 Ростов Ростов 20 29
7 Рубин Рубин 20 28
8 Арсенал Тула Арсенал Тула 20 27
9 Оренбург Оренбург 19 26
10 Ахмат Ахмат 19 24
11 Крылья Советов Крылья Советов 19 24
12 Динамо Москва Динамо Москва 20 23
13 Урал Урал 20 23
14 Анжи Анжи 20 18
15 Уфа Уфа 19 16
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 20 11
Полная таблица

топ-5 тегов