Защитник сборной России получил перелом малоберцовой кости
Защитник "Рубина" и сборной России Владимир Гранат получил перелом малоберцовой кости, сообщает официальный сайт казанского клуба.
Тяжёлую травму 31-летний футболист получил в концовке матча 20-го тура РПЛ между "Рубином" и "Ростовом".
Сроки восстановления опытного центрбека пока неизвестны.
В текущем сезоне Гранат сыграл за "Рубин" 18 матчей во всех турнирах, результативными действиями не отличался.
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