Защитник сборной России U-21, который привез 2 пенальти, покинул расположение команды
Фото: Твиттер @fcsm_official
Защитник "Спартака" Павел Маслов покинул расположение молодежной сборной России. Причиной стала дисквалификация на матч 3-го тура группового этапа Евро-U21 с Данией.
"В связи с невозможностью принять участие в матче чемпионата Европы против сборной Дании из-за дисквалификации (2 жeлтые карточки) защитник «Спартака» покинул расположение молодeжной сборной России", – говорится в сообщении пресс-службы сборной.
Напомним, Маслов допустил две ошибки в матче со сборной Франции (0:2), которые привели к пенальти и голам в ворота россиян.
По этой причине молодежка опустилась на третье место в группе С и для выхода в следующий этап должно совпасть несколько факторов.
Последний матч группового этапа команда Галактионова проведет 31 марта против сборной Дании.
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