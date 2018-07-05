Защитник сборной России установил антирекорд чемпионатов мира

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Защитник сборной России установил антирекорд чемпионатов мира

Российский защитник Владимир Гранат установил антирекорд чемпионатов мира, сообщает Opta.

По сведениям издания, футболист в матче 1/8 финала Чемпионата Мира-2018 против Испании (1:1, 4:3 - по пенальти) не отдал ни одной точной передачи.

В этой встрече Гранат провел на поле 75 минут и пять раз отдал неточный пас.

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