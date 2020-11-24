Защитник сборной России заболел ангиной

Грозненский "Ахмат" в твиттере сообщил о заболевании центрального защитника Андрея Семёнова.

У 31-летнего футболиста диагностирована ангина. Сколько он пропустит, пока неизвестно.

В текущем сезоне Семёнов сыграл за "Ахмат" 10 матчей, результативными действиями не отличался.

Игрок принял участие в ноябрьских поединках сборной России, однако его пребывание на поле ограничилось половиной тайма во встрече с Турцией. Он получил красную карточку и следующую игру против Сербии пропустил.

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