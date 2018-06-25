Защитник сборной Сенегала установил рекорд Чемпионатов Мира

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Защитник сборной Сенегала установил рекорд Чемпионатов Мира

Защитник сборной Сенегала Мусса Ваге установил рекорд Чемпионатов Мира, сообщает Opta.

По информации статистического портала, Ваге стал самым молодым африканцем, отличившимся на мундиале.

Футболист забил гол во вчерашнем матче со сборной Японии в возрасте 19 лет и 8 месяцев. | http://soccernews.ru

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