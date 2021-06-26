Защитник сборной Украины пропустит остаток Евро-2020
Центральный защитник киевского "Динамо" Денис Попов покинул расположение сборной Украины.
22-летний футболист больше не сыграет за национальную команду на Евро-2020 из-за травмы.
У Попова диагностировали повреждение икроножной мышцы.
В 1/8 финала Евро Украина сыграет со Швецией. Матч состоится 29 июня в Глазго в 22:00 по московскому времени.
Не пропустите: Акинфеев пожелал сборной Украины победы над Швецией в 1/8 финала Евро-2020. | http://soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
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|21
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|2
|Динамо Киев
|22
|45
|3
|Заря Луганск
|22
|43
|4
|Десна Чернигов
|22
|42
|5
|Александрия
|22
|37
|6
|Колос Ковалёвка
|21
|26
|7
|Мариуполь
|21
|25
|8
|Dnipro-1
|21
|22
|9
|Львов
|22
|20
|10
|Ворскла
|22
|20
|11
|Олимпик Донецк
|22
|18
|12
|Карпаты Львов
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