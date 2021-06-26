Защитник сборной Украины пропустит остаток Евро-2020

Теги украинаденис поповтравмыдинамо киев

Защитник сборной Украины пропустит остаток Евро-2020

Фото инстаграм Дениса Попова

Центральный защитник киевского "Динамо" Денис Попов покинул расположение сборной Украины.

22-летний футболист больше не сыграет за национальную команду на Евро-2020 из-за травмы.

У Попова диагностировали повреждение икроножной мышцы.

В 1/8 финала Евро Украина сыграет со Швецией. Матч состоится 29 июня в Глазго в 22:00 по московскому времени.

Не пропустите: Акинфеев пожелал сборной Украины победы над Швецией в 1/8 финала Евро-2020. | http://soccernews.ru
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