Защитник сборной Украины пропустит остаток Евро-2020

Фото инстаграм Дениса Попова

Центральный защитник киевского "Динамо" Денис Попов покинул расположение сборной Украины.

22-летний футболист больше не сыграет за национальную команду на Евро-2020 из-за травмы.

У Попова диагностировали повреждение икроножной мышцы.

В 1/8 финала Евро Украина сыграет со Швецией. Матч состоится 29 июня в Глазго в 22:00 по московскому времени.

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