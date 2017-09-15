Защитник "Селтика": "Если Неймар хочет, чтобы его любили так же, как Месси, ему нужно перестать симулировать"

Защитник шотландского "Селтика" Микаэль Лустиг дал совет вингеру французского ПСЖ Неймару.

"Он - невероятный футболист, но мы уже видели похожие вещи в его исполнении, и мы увидим их снова. Я уже говорил, что это часть его игры. Он пытается провоцировать, чтобы заставить защитника допустить ошибку. Мы это видим снова и снова. Если он хочет, чтобы его любили так же, как Месси, возможно, ему нужно прекратить эти симуляции", - цитирует 30-летнего бека Squawka.

Напомним, Бензема высказался о трансфере Неймара в ПСЖ. | soccernews.ru