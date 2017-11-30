Защитник "Сельты" Фонтас: "Игра "Барселоны" - не такая эффектная, как была, но она - ультраэффективна"

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Защитник "Сельты" Фонтас: "Игра "Барселоны" - не такая эффектная, как была, но она - ультраэффективна"Защитник виговской "Сельты" Андреу Фонтас в преддверии матча Ла Лиги против каталонской "Барселоны" высоко оценил игру предстоящего соперника своей команды.

"Люди говорят, что "Барса" играет не так хорошо и что ее игра - не такая эффектная, как была, но она - ультраэффективна. Они демонстрируют один из лучших стартов в истории, они еще не проигрывали и почти не пропускают голов", - цитирует 28-летнего бека El Mundo Deportivo.

Напомним, Тер Штеген похвалил Вальверде. | soccernews.ru

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