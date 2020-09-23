Защитник Семеду перешел из "Барселоны" в "Вулверхэмптон"

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Защитник Семеду перешел из "Барселоны" в "Вулверхэмптон"

"Барселона" на официальном сайте объявила о трансфере Нелсона Семеду в "Вулверхэмптон".

Контракт футболиста с английским клубом рассчитан до лета 2023 года с возможностью продления на два года.

Сумма трансфера составила 30 миллионов евро, еще 10 миллионов предусмотрены в качестве бонусов.

26-летний Семеду выступал за "Барселону" с 2017 года. Всего он провел за испанский клуб 124 матча во всех турнирах, забил два гола и отдал 11 результативных передач.

Не пропустите: "Барселона" согласовала контракт с английским талантом. | http://soccernews.ru
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