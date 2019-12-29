Защитник "Сент-Этьена" Фофана входит в сферу интересов "Милана"
"Милан" интересуется защитником "Сент-Этьена" Уэсли Фофаном. Об этом сообщает RMC Sport.
По информации источника, миланский клуб хочет купить защитника "Барселоны" Жана-Клера Тодибо, однако если сделка не состоится, то итальянцы переключат свое внимание на 19-летнего француза.
Соглашение игрока с "Сент-Этьеном" рассчитано до 2021 года. Клуб хочет продлить контракт с защитником, чтобы увеличить его трансферную стоимость.
В текущем сезоне Фофана принял участие в 8 матчах и забил 1 гол.
А еще: Спортивный директор дортмундской "Боруссии" прокомментировал трансфер Холанда| http://soccernews.ru
главное
-
"Ливерпуль" продлил беспроигрышную серию в домашних матчах в АПЛ до 50 игр
-
Роналду стал лучшим футболистом 2019 года по версии Globe Soccer Awards
-
"Ливерпуль" минимально обыграл "Вулверхэмптон" в матче 20-го тура АПЛ
-
"Челси" вырвал победу у "Арсенала" в матче 20-го тура АПЛ
-
Холанд стал игроком дортмундской "Боруссии"
Лента новостей
-
Клопп был обеспокоен тем, что во время ВАР футболистам приходится долго ждать на холоде
-
Чемберс получил травму колена в матче с "Челси"
-
Ван Дейк прокомментировал победный матч "Ливерпуля" с "Вулверхэмптоном"
-
Стало известно, кто возглавит "Интер Майами" Бекхэма
-
Защитник "Сент-Этьена" Фофана входит в сферу интересов "Милана"
-
1
"Манчестер Сити" обыграл "Шеффилд Юнайтед" в АПЛ
-
"Ливерпуль" продлил беспроигрышную серию в домашних матчах в АПЛ до 50 игр
-
"Вильярреал" не хочет подписывать контракт с Росси
-
2
Роналду стал лучшим футболистом 2019 года по версии Globe Soccer Awards
-
"Милан" планирует продать форварда Сусо за 25 миллионов евро
-
1
"Ливерпуль" минимально обыграл "Вулверхэмптон" в матче 20-го тура АПЛ
-
1
Иньеста отклонил три предложения из MLS
-
Боатенг готов перейти в "Арсенал"
-
Артета прокомментировал поражение "Арсенала" в матче с "Челси"
-
Джеррард назвал победу над "Селтиком" главной в своей тренерской карьере
-
Калу покинет "Герту" в скором времени
-
Лэмпард прокомментировал волевую победу "Челси" над "Арсеналом"
-
Мойес - главный претендент на пост главного тренера "Вест Хэма"
-
1
У голкипера "Арсенала" Лено худший результат в лиге
-
"Арсенал" впервые за 60 лет проиграл 4 матча подряд дома
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Интер Милан
|17
|42
|2
|Ювентус
|17
|42
|3
|Лацио
|16
|36
|4
|Рома
|17
|35
|5
|Аталанта
|17
|31
|6
|Кальяри
|17
|29
|7
|Парма
|17
|25
|8
|Наполи
|17
|24
|9
|Болонья
|17
|22
|10
|Торино
|17
|21
|11
|Милан
|17
|21
|12
|Хеллас Верона
|16
|19
|13
|Сассуоло
|17
|19
|14
|Удинезе
|17
|18
|15
|Фиорентина
|17
|17
|16
|Лечче
|17
|15
|17
|Сампдория
|17
|15
|18
|Брешия
|17
|14
|19
|СПАЛ
|17
|12
|20
|Дженоа
|17
|11