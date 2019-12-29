Защитник "Сент-Этьена" Фофана входит в сферу интересов "Милана"

"Милан" интересуется защитником "Сент-Этьена" Уэсли Фофаном. Об этом сообщает RMC Sport.

По информации источника, миланский клуб хочет купить защитника "Барселоны" Жана-Клера Тодибо, однако если сделка не состоится, то итальянцы переключат свое внимание на 19-летнего француза.

Соглашение игрока с "Сент-Этьеном" рассчитано до 2021 года. Клуб хочет продлить контракт с защитником, чтобы увеличить его трансферную стоимость.

В текущем сезоне Фофана принял участие в 8 матчах и забил 1 гол.

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