Защитник "Сент-Этьена" Фофана входит в сферу интересов "Милана"

Теги милансент-этьен

Защитник "Сент-Этьена" Фофана входит в сферу интересов "Милана"

"Милан" интересуется защитником "Сент-Этьена" Уэсли Фофаном. Об этом сообщает RMC Sport.

По информации источника, миланский клуб хочет купить защитника "Барселоны" Жана-Клера Тодибо, однако если сделка не состоится, то итальянцы переключат свое внимание на 19-летнего француза.

Соглашение игрока с "Сент-Этьеном" рассчитано до 2021 года. Клуб хочет продлить контракт с защитником, чтобы увеличить его трансферную стоимость.

В текущем сезоне Фофана принял участие в 8 матчах и забил 1 гол.

А еще: Спортивный директор дортмундской "Боруссии" прокомментировал трансфер Холанда| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Манчестер Сити" обыграл "Шеффилд Юнайтед" в АПЛ

"Манчестер Сити" обыграл "Шеффилд Юнайтед" в АПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Интер Милан Интер Милан 17 42
2 Ювентус Ювентус 17 42
3 Лацио Лацио 16 36
4 Рома Рома 17 35
5 Аталанта Аталанта 17 31
6 Кальяри Кальяри 17 29
7 Парма Парма 17 25
8 Наполи Наполи 17 24
9 Болонья Болонья 17 22
10 Торино Торино 17 21
11 Милан Милан 17 21
12 Хеллас Верона Хеллас Верона 16 19
13 Сассуоло Сассуоло 17 19
14 Удинезе Удинезе 17 18
15 Фиорентина Фиорентина 17 17
16 Лечче Лечче 17 15
17 Сампдория Сампдория 17 15
18 Брешия Брешия 17 14
19 СПАЛ СПАЛ 17 12
20 Дженоа Дженоа 17 11
Полная таблица

топ-5 тегов