Защитник "Севильи" хочет перейти в "Барселону"

Теги барселонасевильяклеман лангле

Защитник "Севильи" хочет перейти в "Барселону"Защитник "Севильи" Клеман Лангле хочет перейти в "Барселону". Об этом футболист заявил руководству своего клуба.

По данным источника, сумма трансфера составит 38 миллионов евро.

В сезоне-2017/18 Лангле провел за испанский клуб 54 матча во всех турнирах, забив четыре гола и сделав одну голевую передачу.

Читайте:  "Барселона" интересуется бывшим вратарем "Реала" | soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Чемпионат Мира – это больше, чем футбол: атмосфера мундиаля бесценна

Чемпионат Мира – это больше, чем футбол: атмосфера мундиаля бесценна

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 38 93
2 Атлетико Мадрид 38 79
3 Реал Мадрид 38 76
4 Валенсия 38 73
5 Вильярреал 38 61
6 Бетис 38 60
7 Севилья 38 58
8 Хетафе 38 55
9 Эйбар 38 51
10 Жирона 38 51
11 Реал Сосьедад 38 49
12 Сельта Виго 38 49
13 Эспаньол 38 49
14 Алавес 38 47
15 Леванте 38 46
16 Атлетик Бильбао 38 43
17 Леганес 38 43
18 Депортиво Ла-Корунья 38 29
19 Лас Пальмас 38 22
20 Малага 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов