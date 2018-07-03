Защитник "Севильи" хочет перейти в "Барселону"

Защитник "Севильи" Клеман Лангле хочет перейти в "Барселону". Об этом футболист заявил руководству своего клуба.

По данным источника, сумма трансфера составит 38 миллионов евро.

В сезоне-2017/18 Лангле провел за испанский клуб 54 матча во всех турнирах, забив четыре гола и сделав одну голевую передачу.

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