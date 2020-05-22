Защитник "Севильи" Карлос высказался об интересе к нему "Барселоны" и "Ливерпуля"

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Защитник "Севильи" Карлос высказался об интересе к нему "Барселоны" и "Ливерпуля"

Центральный защитник "Севильи" Диего Карлос рассказал о своём отношении к слухам, сватающим его в "Ливерпуль" и "Барселону".

"Думаю, концовка сезона определит моё будущее. Я очень рад всему, что происходит со мной в "Севилье". Прекрасные ощущения", - цитирует бразильца Marca.

27-летний футболист только прошлым летом присоединился к "Севилье", в дебютном сезоне забил 2 гола в 31 матче.

Андалусийский клуб готов продать Карлоса, но только за 75 миллионов евро.

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