Защитник "Севильи" Кунде отказал клубу АПЛ

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Защитник "Севильи" Кунде отказал клубу АПЛ

Фото твиттер Жюля Кунде

Центральный защитник "Севильи" Жюль Кунде отклонил предложение лондонского "Тоттенхэма".

По информации Marca, 22-летний футболист отказал "шпорам" из-за их неучастия в Лиге Чемпионов.

На француза также претендуют "Реал", "Барселона", "Арсенал", "Челси" и "Манчестер Юнайтед".

В минувшем сезоне Кунде сыграл за "Севилью" 49 матчей, забил 4 гола и сделал 1 ассист.

Не пропустите: "Тоттенхэм" близок к покупке защитника "Болоньи". | http://soccernews.ru
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