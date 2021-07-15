Защитник "Севильи" Кунде отказал клубу АПЛ

Фото твиттер Жюля Кунде

Центральный защитник "Севильи" Жюль Кунде отклонил предложение лондонского "Тоттенхэма".

По информации Marca, 22-летний футболист отказал "шпорам" из-за их неучастия в Лиге Чемпионов.

На француза также претендуют "Реал", "Барселона", "Арсенал", "Челси" и "Манчестер Юнайтед".

В минувшем сезоне Кунде сыграл за "Севилью" 49 матчей, забил 4 гола и сделал 1 ассист.

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