Защитник "Севильи" Кунде заразился коронавирусом

Центральный защитник "Севильи" Жюль Кунде сдал положительный тест на COVID-19.

Как сообщает официальный сайт андалусийского клуба, коронавирус у 21-летнего футболиста выявлен после его возвращения из молодёжной сборной Франции.

Болезнь у Кунде протекает бессимптомно, сейчас он находится у себя дома на карантине.

Напомним, что "Севилья" является соперником "Краснодара" по групповому этапу Лиги Чемпионов.

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