Защитник "Севильи" Кьяер продолжит карьеру в "Милане"

"Милан" намерен этой зимой арендовать защитника "Севильи" Симона Кьяера. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации издания, стороны уже согласовали условия аренды. Итальянский клуб готов приобрести 30-летнего игрока до конца текущего сезона.

Первую часть сезона защитник провел в "Аталанте". В Серии А он принял участия в 5 матчах.

Клубы согласовали аренду 30-летнего футболиста до конца текущего сезона.

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