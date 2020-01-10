Защитник "Севильи" Кьяер продолжит карьеру в "Милане"

Теги милансевильясимон кьяертрансферы

Защитник "Севильи" Кьяер продолжит карьеру в "Милане"

"Милан" намерен этой зимой арендовать защитника "Севильи" Симона Кьяера. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации издания, стороны уже согласовали условия аренды. Итальянский клуб готов приобрести 30-летнего игрока до конца текущего сезона.

Первую часть сезона защитник провел в "Аталанте". В Серии А он принял участия в 5 матчах.

Клубы согласовали аренду 30-летнего футболиста до конца текущего сезона.

А еще: "Милан" хочет распродать весь состав за исключением 6 игроков| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Гендиректор "Аль-Садда" прокомментировал информацию о переговорах "Барселоны" с Хави

Гендиректор "Аль-Садда" прокомментировал информацию о переговорах "Барселоны" с Хави

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 19 40
2 Реал Мадрид Реал Мадрид 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 19 35
4 Севилья Севилья 19 35
5 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 19 31
6 Валенсия Валенсия 19 31
7 Хетафе Хетафе 19 30
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 19 29
9 Вильярреал Вильярреал 19 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Леванте Леванте 19 26
12 Осасуна Осасуна 19 24
13 Бетис Бетис 19 24
14 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 19 21
15 Алавес Алавес 19 20
16 Эйбар Эйбар 19 19
17 Сельта Виго Сельта Виго 19 15
18 Мальорка Мальорка 19 15
19 Леганес Леганес 19 14
20 Эспаньол Эспаньол 19 11
Полная таблица

топ-5 тегов